Voluntaris per atreure voluntaris

La campanya de la Creu Roja per captar voluntariat s'articula amb l'etiqueta #MilManeresdeVoluntariat a les xarxes socials. Aquest és un exemple d'ús de les plataformes digitals per connectar persones, organitzar-se i col·laborar. Dintre d'aquesta iniciativa, diverses persones voluntàries expliquen els seus motius per ajudar la Creu Roja. L'organització ha creat un web específic en què es poden conèixer testimonis personals i trobar els mecanismes per apuntar-se al seu voluntariat.