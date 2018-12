Detecten 221 casos de delictes sexuals el 2017, la majoria abusos

Els delictes sexuals preocupen i sovint els experts coincideixen en el fet que n'hi ha alguns que no afloren –com passa amb la violència de gènere– per por de les víctimes. I és que toquen l'àmbit més íntim de la persona i, això, dificulta la seva exteriorització. En els darrers anys hi ha hagut campanyes policials i casos que han permès que es comencin a conèixer alguns que fins ara havien estat silenciats.

Un dels casos de més ressò d'abusos a Girona durant aquest any és el del monitor de Salt –que es troba en presó provisional–, el qual suposadament abusava de menors a qui feia classes en un centre d'arts marcials. Com passa sovint en casos d'abusos sexuals, moltes vegades els delinqüents s'aprofiten que entre ells i la víctima hi ha relació de confiança.

Els altres fets més recents que han trascendit són el del menor que abusava de dones d'edat avançada a Olot, que els Mossos van detenir aquesta tardor i va quedar en llibertat. I el del jove raper, també d'Olot –ha sortit de presó provisional– que està acusat d'abusar sexualment de cinc menors a la població.

Les dades de l'any passat sobre els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Girona parlen per sí soles. Entre tots els cossos policials desplegats a la província es van conèixer fins a 221 casos de delictes d'aquesta tipologia. Aquí dins hi ha diferents tipologies penals. Les que tenen més presència són d'una banda, els abusos sexuals (81) i l'agressió sexual (43). La segueix amb 36 fets, l'agressió sexual amb penetració.

Cal dir, però, que també hi ha d'altres tipus penals que semblen menors pel que fa a quantitat de casos coneguts però són igual de destacables com ara els casos d'acostar-se a menors de 16 anys a través de la tecnologia.

L'any passat va haver-hi 2 casos i el segueix la pornografia de menors amb els mateixos fets. Els casos d'exhibicionisme també són destacables, amb 10 fets l'any passat.

Alta resolució dels fets

D'aquests 221 fets tractats per la policia, s'ha de dir que 174 es van poder aclarir, això suposa gairebé el 80% dels fets resolts. Detallant cada tipologia, cal dir que dels 81 casos d'abusos, fins a 64 es van solucionar; i de les 43 agressions sexuals, fins a 35. Aquestes resolucions van acabar amb detinguts o investigats. En total a Girona durant el 2017 es va acabar amb 108 persones implicades en delictes sexuals.

Dels arrestats, cal dir que fins a 34 persones ho van ser per agressió amb penetració i 27 per agressions sexuals. L'altre nombre més elevat de detinguts és per abusos sexuals, un total de 26. Aquestes dades formen part de l'Informe sobre Delictes contra la Llibertat i la Indemnitat sexual del Ministeri de l'Interior.

Delictes a l'alça a Espanya

A Espanya els delictes sexuals viuen una clara tendència a l'alça. Si l'any passat es van conèixer 11.692 fets, la dada del 2012 es d'uns 2.000 fets menys, amb 9.008. Si s'analitza per comunitats autònomes, on es van produir més delictes sexuals és a Catalunya (2.212), Andalusia (2.064), Madrid (1.776) i el País Valencià (1.348).