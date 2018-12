El carnet dels treballadors del lleure transsexuals recollirà el canvi de nom

Les persones transsexuals o intersexuals que treballen com a monitores o directores d'activitats d'educació en el lleure i que s'han canviat el nom oficialment el podran utilitzar en els carnets i els diplomes que acrediten la seva formació. L'Associació catalana d'empreses del lleure, l'educació i la cultura (Acellec) ha celebrat aquesta mesura de la Direcció general de Joventut perquè, afirma, suposa «un avenç per als monitors i monitores trans».

Tant a les comarques de Girona com arreu de Catalunya, molts joves realitzen els cursos pertinents per aconseguir la titulació de monitors o de directors d'educació en el lleure. Una nova normativa promoguda per la Direcció general de Joventut –adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat– facilitarà que les persones transgènere, transsexuals i intersexuals que s'hagin canviat de nom i certifiquin que l'administració l'ha reconegut puguin utilitzar-lo en el seu carnet o diploma de monitors o directors d'activitats en el lleure educatiu. L'Acellec valora positivament que es reconeguin els drets d'aquest col·lectiu present en el sector del lleure i que pugui acreditar-se amb el seu nom sentit, és a dir, el que es correspon a la seva identitat de gènere i no el que els van assignar al néixer.

Per aconseguir els carnets amb el nom correcte, les persones interessades han de presentar un formulari de sol·licitud de Joventut a l'escola on s'hagin format, una còpia de la targeta sanitària amb el nom sentit incorporat i una altra del certificat denominat «faig constar», de la Direcció General d'Igualtat.