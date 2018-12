L´onzena Fira de Nadal de Banyoles amplia tallers i demostracions d´oficis artesans

L'onzena edició de la Fira de Nadal de Banyoles, que se celebrarà aquest cap de setmana a la Plaça Major, amplia tallers i demostracions d'oficis artesans, a més d'incloure les activitats organitzades a benefici de la Marató de TV3 que comptaran amb la col·laboració de diferents entitats.

El certamen inclourà quinze demostracions d'oficis artesans durant tot el cap de setmana com són els de sabater, paperer, herbolari, forjador o cisteller. Com a novetats, hi haurà representats tres nous oficis: joier, enquadernador i pastisser. A més, hi haurà tallers de petits tions de Nadal, fanalets de reis, ecodecoracions de Nadal i targetes nadalenques, a càrrec de l'Escola de Natura; així com tallers d'ornaments nadalencs i de postals fets a partir d'elements reciclats, a càrrec del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. També es faran tallers de decoració de galetes de Nadal i de maquillatge de Nadal, com a novetat, a més de tallers d'herbes remeieres, d'espelmes o d'ofici paperaire, com en els darrers anys.

Una edició més, i per tercer any consecutiu, la Fira de Nadal tornarà a comptar amb un espai de circ dinamitzat per l'associació cultural «Un salt de circ» i que inclourà diferents tallers, com ara de circ familiar o de bombolles gegants, així com un trencaclosques gegant o plafons de punteria, com a novetats. A més, l'entitat i l'Escoleta de Circ del Pla de l'Estany, oferiran, tant dissabte com diumenge al migdia, l'espectacle de circ Ha nascut una estrella!