Actuacions per retirar la vegetació acumulada al Ter

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat una cinquantena d'actuacions de manteniment i conservació de lleres a la conca del riu Ter. Els treballs, iniciats per via d'emergència el 19 d'octubre per l'episodi d'aiguats, estan pressupostats en 1,8 milions d'euros i contemplen un total de 150 actuacions per retirar la vegetació acumulada en diversos trams fluvials de la conca del Ter, des de la seva capçalera fins a l'entrada de l'embassament de Sau. Paral·lelament, també han començat les actuacions derivades de la llevantada del 18 de novembre a diferents punts de l'Alt i el Baix Empordà.