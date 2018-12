Denuncien Educació al TSJC per la manca de suport a l'alumnat sord

«Volem signar i escoltar» i l'Associació de pares de nens sords de Catalunya han interposat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Departament d'Educació per no facilitar l'accés a la llengua de signes a tot l'alumnat sord i en totes les etapes educatives. Aquesta és una vella reivindicació que ambdues organitzacions lideren des de fa tres anys.

La presidenta de «Volem signar i escoltar», Marian González, va explicar que han optat per la via judicial després que la Direcció General d'Educació Infantil i Primària hagi desestimat definitivament la seva reclamació, que van presentar el 20 de febrer del 2018. La seva demanda inclou una sèrie de recursos pedagògics basats en la necessitat d'utilitzar la Llengua de Signes Catalana (LSC) com a idioma vehicular d'ensenyament per als escolars amb sordesa.

Després de la darrera reunió que van mantenir amb Educació el 29 de novembre, les entitats que han presentat el recurs al TSJC van arribar a la conclusió que el camí judicial és «l'única opció possible». A més d'expressar aquest convenciment, tant «Volem signar i escoltar» com l'Associació de pares de nens sords de Catalunya han denunciat «la reiterada vulneració de drets fonamentals que pateixen els infants i joves sords catalans». De totes maneres, ahir van entrar una carta al registre del Departament dient que retiraran el recurs si atén les seves demandes.

Les organitzacions reclamen escoles bilingües públiques a Girona, Lleida i Tarragona. González va advertir que els joves que ara estudien en la modalitat oral no tenen reforços ni intèrprets per a totes les hores. Les últimes dades facilitades per Educació a Diari de Girona xifrava en 281 els alumnes amb deficiències auditives a Girona, 247 dels qual estudiaven en la modalitat de llengua oral i només 31 en la bilingüe.