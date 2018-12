Puigdemont presenta la Crida a Girona demanant «civisme» el 21-D

La Crida Nacional impulsada per Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Quim Torra es va presentar ahir a Girona apel·lant a la «unitat» i demanant «civisme» de cares a aquest 21-D, per tal de «no caure en la provocació» que suposa la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. La presentació de la Crida va omplir la sala de cambra de l'Auditori, la sala petita i també es van habilitar diverses files de seients al vestíbul per tal que la gent pogués seguir l'acte per una pantalla gegant. Carles Puigdemont va intervenir des de Brussel·les, mentre que també hi va haver parlaments de Gemma Geis, que va explicar la ponència organitzativa de la Crida, i Marina Geli, que va traçar la ponència política. També van parlar Carme Renedo i Martí Anglada. L'acte va ser presentat pel president d'Òminum Gironès, Sergi Font. Entre els assistents hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, regidores de l'Ajuntament gironí com Eva Palau i Maria Àngels Planas i el diputat Francesc Ten, entre altres.

En una connexió per internet des de Brussel·les, Puigdemont va ser rebut enmig d'aplaudiments, gent dempeus, crits de «president» i cartells de «llibertat». Puigdemont va fer, un cop més, una cridaa la unitat independentista i va assegurar que dins de la Crida hi caben una gran pluralitat i diversitat de tradicions polítiques. També va garantir que la Crida serà exclusivament un vehicle per anar «des de la declaració de la República fins al seu reconeixement internacional», i que per aconseguir-ho cal una eina política diferent, amb «generositat» i que fugi de les «ortodòxies i idees preconcebudes». «Cal una nova manera de fer política», va demanar. De la mateixa manera, va demanar que la participació i l' «empoderament» de la gent és «imprescindible» per poder culminar amb èxit aquest viatge.

Tot i això, Puigdemont va demanar a la gent «civisme» de cares a la celebració del Consell de Ministres aquest divendres a Barcelona: «L'Estat espanyol vol que el 21-D passin coses, i nosaltres ja hem comprovat que, si una cosa li convé a l'Estat, a nosaltres no ens convé», va assenyalar. Per això, va fer una crida a «desbordar de civisme»: «Si s'esperen trobar una cosa, que se'n trobin una altra de completament diferent», va demanar, tot afirmant que cal seguir explicant-se arreu del món «de la mateixa manera que no hem vingut fent fins ara». «El 21-D ha de ser un clam d'esperança», va concloure.

Prèviament, Gemma Geis havia presentat la ponència organitzativa de la Crida, tot explicant que en aquests moments compten amb 15.000 membres fundadors i 54.000 persones adherides. Tanmateix, la Crida anirà agafant forma fins el dia 19 de de gener de 2019, que és quan es presentarà oficialment. Fins llavors, s'estan reben esmenes, que avui precisament es faran públiques. Segons Geis, el principal objectiu de la Crida és fer efectiva la República a través d'una «mobilització pacífica però contundent» i, quan calgui, optar per la desobediència. «És un vehicle amb el qual volem construir la República, de forma molt humil i lleugers d'equipatge, i aconseguir que els presos puguin sortir de la presó i que en Carles Puigdemont pugui tornar a veure la Catedral de Girona», va indicar.

Finalment, l'exconsellera socialista Marina Geli va defensar la ponència política de la Crida, fent també crides a la unitat i assenyalant que els estats petits i mitjans com podria ser Catalunya són una forma de garantir que la gent pugui «viure bé». Igual que Puigdemont i Geis, també va demanar «no caure en el parany» de divendres i continuar amb mobilitzacions pacífiques com les que hi ha hagut en els darrers anys.