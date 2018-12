Decàleg per menjar bé fora de casa

Que menjar fora de casa ja no sigui una excusa. S'ha acabat assenyalar el menú del dia o els consecutius dinars i sopars d'empresa de Nadal per justificar aquests quilos de més.

La Societat Espanyola d'Obesitat (Seedo-SEO) acaba de proposar un decàleg per contribuir a que l'alimentació fora de casa sigui saludable i, juntament amb la pràctica d'exercici físic i un estil de vida actiu, prevenir l'excés de pes entre la població.

Atenent al fet que el percentatge de persones que fan un o diversos menjars fora de casa està creixent, la societat recomana entre d'altres consells que un de cada quatre primers plats ha d'incloure verdures, hortalisses o llegums com a base principal i que un de cada dos segons plats ha de ser a base de peix blanc o blau o bé amb carn magra.

També criden a prioritzar les verdures, hortalisses i llegums com a guarnició de segons plats. «L'oferta de postres ha d'incloure sempre fruita fresca de temporada o fruita seca», reclamen.

A més de que «les postres làcties han d'incloure l'opció de baixos en greix». Un altre dels punts del decàleg fa referència a prioritzar el consum d'aigua com a beguda habitual o, en cas contrari, utilitzar unitats individuals si es consumeix alcohol. «Utilitzar aliments de temporada preferiblement adequats a la gastronomia local», és una de les claus que es poden extreure del decàleg.

«A més de la responsabilitat individual que cada persona té de triar aliments més o menys calòrics o saludables i menjar o beure amb moderació, des de la Seedo entenem que la implicació de l'hostaleria i la restauració és clau per combatre l'obesitat. La manera de fer-ho, promovent l'alimentació saludable, oferint menús o plats confeccionats amb aliments saludables, utilitzant tècniques de cuinat apropiades i facilitant informació nutricional dels mateixos », va assegurar la doctora de la junta directiva de l'Seedo, Gemma Medina-Gómez ,.

Per promoure l'alimentació saludable fora de casa, aquesta institució científica ha llançat una enquesta online sobre el «grau de coneixement de gastronomia saludable en l'empresa» per obtenir dades sobre la percepció individual de l'obesitat i la seva possible relació amb hàbits nutricionals.



No se segueixen els consells

Els resultats d'aquest informe deixen constància que la població no segueix les recomanacions per poder portar una alimentació saludable tot i que es considera que hi ha prou informació. L'enquesta online es va realitzar durant 44 dies, i amb una participació de 1.699 persones. Un 21% es considera obesa.

Pel que fa a la percepció sobre l'estat de salut, tot i que el 21,39% de la població enquestada es considera obesa i el 0,95% molt obesa, la majoria de la població opina que té un estat de salut saludable.

Pel que fa a l'alimentació a la feina, la majoria de la població enquestada considera que l'alimentació oferta a la seva empresa inclou tots els nutrients en els aliments de la piràmide alimentària: un 70,09% va respondre gairebé sempre i el 18,51% sempre.

No obstant això, encara que més de la meitat dels enquestats d'obesitat opina que la verdura fresca és l'aliment més saludable (73,51%); el 54,6% de la població enquestada menja més racions de carn (pollastre, vedella, porc) en el menjar durant la setmana.