L'hospital de Palamós recapta prop de 1.730 euros per a La Marató de TV3

L'hospital de Palamós ha recaptat 1.730 euros per a La Marató de TV3, que enguany anava destinada a finançar la recerca en càncer. El Teatre La Gorga de Palamós va ser l'escenari escollit per a celebrar l'acte, que duia per títol Parlem de càncer: experiències personals entorn de la malaltia.

L'acte va servir per presentar el vídeo El càncer al Baix Empordà, que mostra com i quins tipus de càncer es tracten a l'hospital de Palamós, repassant aspectes com la prevenció, el diagnòstic, el tractament i l'acompanyament.

Conduït per Francesc Sànchez, l'acte va permetre escoltar les experiències de pacients com la Vanessa Nueda, autora del bloc El crep de mi vida i d'Anna Reyner, autora del llibre Ja han passat els metges. A la taula rodona també hi havia professionals del centre i representants de la Fundació Oncolliga i AECC-Catalunya contra el Càncer Girona.

També hi van participar les pallasses d'hospital TiritaClown.