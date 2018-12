Girona acull la tercera edició dels Premis de la Fundació Món Rural

La Fundació Món Rural va entregar els guardons de la tercera edició dels Premis Món Rural, que va tenir lloc a l'auditori del CaixaFòrum de Girona aquest dimarts, uns guardons que tenen l'objectiu de reconèixer la tasca de representació i valorització del món rural des dels àmbits de la narrativa, la investigació, el periodisme i els projectes de dinamització del territori. Els premis, promoguts per la Fundació Món Rural amb el suport del Grup ARGAL, la Universitat de Lleida i l'associació de Micropobles de Catalunya, van reconèixer diversos projectes que han impulsat la recuperació de zones rurals. L'escriptor i periodista gironí Martí Gironell va ser l'encarregat de conduir la cerimònia, que va comptar amb la participació de la consellera d'Agricultura, Ramadaria, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, Teresa Jordà; la presidenta de l'Associació Catalana de Micropobles, Carme Freixa; i el director de la Fundació Món Rural, Marc Riera.

L'escola El Bosc de Mont-Ral va rebre el premi «Patrimoni Rural a Micropobles», com a exemple de recuperació d'un centre educatiu que està generant el repoblament del territori. D'altra banda, el festival Espurnes Barroques es va endur el premi «Patrimoni Rural a altres zones rurals», 20 anys després dels terribles incendis que va patir la zona. La tortosina Anna Zaera va estar premiada en la categoria de periodisme pel reportatge La revolució dels afectes kilòmetre 0, un retrat de la diversitat afectiva-sexual al món rural que trenca tòpics i ressalta la transversalitat del territori. L'osonenc Francesc Roma va guanyar el premi d'assaig amb el seu treball Els molins hidràulics, un exhaustiu estudi del paper d'aquestes construccions en el món rural des de temps remots més enllà de la funció agrària. Finalment, el vigatà Joan Roca va ser reconegut amb el premi de narrativa gràcies a l'obra Olor a Resclosit, una novel·la d'intriga sobre l'assalt violent a masies aïllades.



Mencions especials

En pràcticament totes les categories dels premis va haver-hi mencions especials. Pel que fa a l'assaig, es va reconèixer el treball L'agricultura social a Catalunya, dirigit per l'Equip de Recerca en Agricultura Social (ERAS-UAB) de la Univesitat Autonòma de Barcelona. Pel que fa a la narrativa, la menció va ser per a l'obra Les cabres que miren a l'infinit mentre remuguen, de Cristina Solé. Quant a la categoria de patrimoni rural, les mencions van ser per als projectes La Ruta de l'Alforja i Al teu gust, elaborats pels ajuntaments d'Alpens i Tremp respectivament.