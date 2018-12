Com ja és tradicional per aquestes dates, fins al 6 de gener es pot visitar gratuïtament la 35a exposició de pessebres a les sales La Carbonera i La Cisterna del Museu d'Història. En aquesta mostra s'hi exposa una col·lecció de diorames, tant de particulars com de diverses entitats, i petites obres d'art fruit de l'afició del pessebrisme dels ciutadans locals.