La torre de comunicacions de Camprodon ja és a punt

L'Ajuntament de Camprodon confia que la nova torre de telecomunicacions que ha de solucionar els problemes de cobertura telefònica, TDT i Internet a cinc nuclis del municipi estigui connectada a la xarxa elèctrica a inicis del 2019.

En aquests moments, s'està treballant en la segona i última fase, corresponent a l'estesa de la línia elèctrica de baixa tensió al llarg d'1,5 quilòmetres per subministrar corrent a la torre. Un cop connectada, la torre donarà senyal de TDT, sumant-se així al senyal d'internet i telefonia fixe (a través d'Internet), ja que s'està implantant de forma progressiva. Serà llavors quan es buscarà un operador per aconseguir tenir telefonia mòbil, un servei que actualment no tenen els veïns d'aquests nuclis i que durant anys han estat reclamant.

La nova torre de telecomunicacions era una infraestructura llargament reivindicada al territori perquè ha de resoldre definitivament la manca de serveis de telefonia (mòbil i fixe), televisió i internet a cinc nuclis dispersos de Camprodon com són Rocabruna, Beget, Salarça, Bolòs i Font Rubí. El projecte encara la recta final amb l'estesa de línia elèctrica i la construcció de pals de fusta i formigó, uns treballs que s'estan fent aquests dies.

L'Ajuntament, promotor de la infraestructura, preveu que a principis del 2019 la torre es pugui connectar a la xarxa elèctrica a través d'aquesta nova línia d'1,5 quilòmetres i ja pugui donar senyal de TDT a les televisions de les llars. Actualment s'està implantant de forma progressiva el servei d'internet i la telefonia fixe (a través d'internet per IP). La torre funciona a mig gas amb l'ajuda de plaques solars.

El juny passat va completar-se la primera fase, amb la construcció d'una via d'accés d'uns 700 metres, l'aplanament del terreny i la instal·lació de la torre, d'uns 25 metres, amb la caseta. El servei més reivindicat, com és el de tenir cobertura de telefonia mòbil, no serà una realitat fins que hi hagi una operadora interessada en oferir-lo. Però perquè això passi cal que la torre estigui a ple rendiment, com va explicar l'alcalde, Xavier Sala: «Estem en línia de resoldre unes mancances històriques però encara no ho tenim resolt del tot», admet.

Malgrat tot, des de l'Ajuntament estan molt satisfets perquè aquest era un projecte «molt complex» que s'ha assumit íntegrament des del consistori amb un cost de 150.000 euros, tal com es recull al pla especial redactat pel Consorci de l'Alta Garrotxa.