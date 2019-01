Alerta dels Agents Rurals sobre la venda il·legal de mascotes

Els Cos d'Agents Rurals (CAR) ha alertat en un comunicat dels riscos de la venda il·legal d'animals de companyia per Internet. Al llarg del 2018, arreu de Catalunya el cos va tramitar nou denúncies per cria i venda d'animals de companyia, la majoria de casos a través de la xarxa, infracció que requereix estar al darrere dels anuncis per tal de descobrir-ne l'autor. Del total de denúncies, els Agents Rurals informen que una és gironina i prové de Santa Pau. Segons el cap del cos a la província de Girona, Ignasi Dalmases, es tracta d'una denúncia per negativa a l'activitat inspectora d'una casa on es van localitzar una dotzena de gossos de la raça Alaska. El mateix Dalmases apunta que «se sospita que podria haver-hi pupil·latge, sense indicis d'una venda il·legal». Malgrat tot, el cas es troba en el bloc de denúncies efectuades pels agents, que recomanen que sempre es comprovi que el venedor estigui legalitzat a través del Nucli Zoològic de la Generalitat.

Els Agents Rurals subratllen que les infraccions més repetides han estat la cria d'animals de companyia sense que l'emissor estigui inscrit en el Registre de Nucli Zoològic de la Generalitat de Catalunya i la venda d'animals de companyia sense la inclusió del número de Nucli Zoològic. Dalmases explica que «només es pot comercialitzar amb animals si es té un Nucli Zoològic, ja sigui el venedor d'una botiga de mascotes o un criador». La infracció rau en la venda sense aquesta llicència, ja sigui de forma directa o per una via més estesa i fàcil: per Internet. Dalmases ressalta que «en els últims quinze anys, l'adquisició de mascotes ha augmentat molt i, a nivell europeu, actualment hi ha un gran moviment, per exemple de gossos, que provenen de països com Eslovàquia o Txèquia». Els Agents Rurals recomanen que abans de comprar l'animal es comprovi que el venedor o criador estigui legalitzat i es reclami que estigui inclòs en el Registre de Nucli Zoològic, tenint en compte que el número de registre hauria d'estar en un lloc visible, també en la venda via online. Les denúncies interposades el passat 2018 han estat trameses als ajuntaments corresponents i al Departament de Territori. En aquests casos, les sancions poden anar dels 400 als 2.000 euros, ja que, segons el cos, es considera una infracció greu.



Cas de Santa Pau

Dalmases apunta que la investigació del cas de Santa Pau es va iniciar arran d'un gos que va matar el xai d'un veí. «Vaig demanar que es fes una inspecció a un mas que tenia una dotzena de gossos Alaska, però la propietària es va negar a fer la inspecció i nosaltres vam posar la denúncia per aquesta negativa», diu el cap dels Agents Rurals de Girona. Existeix la sospita de pupil·latge, és a dir, que la dona guarda gossos de tercers, però de moment no hi ha indicis de venda il·legal.