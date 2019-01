Més de 7.000 escolars aporten 14.777 origamis a una campanya solidària

La sisena campanya solidària anomenada «1 origami 1 euro», promoguda per la Fundació Mútua General de Catalunya, es va tancar amb més de 188.100 grues de paper recollides entre 231 escoles catalanes, fruit de la participació de 83.429 infants. Pel que fa a les comarques de Girona, 7.010 nenes i nens de 15 centres educatius van aportar 14.777 origamis.

Fins a un màxim de 50.000 euros, la mútua ha convertit les peces de papiroflèxia en donatius econòmics per a La Marató de TV3, que al desembre es va dedicar a recaptar fons per la investigació contra el càncer; per a la Fundació Elena Barraquer, que ofereix tractaments oftalmològics a poblacions desfavorides; i per a la Fundació Onada, dedicada a la integració social i laboral de persones amb discapacitat o trastorn mental. Cada escola va decidir a quina causa desitjava afavorir amb la seva aportació.

Un cop tancada la campanya, la Fundació Mútua General de Catalunya va informar que, en aquesta edició, ha destinat 32.593 euros a la Fundació La Marató de TV3, 11.318 a la Fundació Onada i els 6.089 restants a la Fundació Elena Barraquer.

Aquesta vegada, els alumnes que hi van participar van realitzar famílies d'origamis decorant i pintant una composició de tres peces de diferents mides on van escriure un desig. Aquests dissenys es van inspirar en els mandales, unes representacions tradicionals de la cultura hindú i budista.