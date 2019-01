Els veïns de Sils ja poden beure aigua de l'aixeta

Els habitants de Sils ja poden tornar a beure i cuinar amb l'aigua de l'aixeta després de gairebé dos mesos sense poder-ho fer per la presència de metaloclor. La instal·lació dels nous filtres de carboni durant les festes de Nadal ha permès que les analítiques ja no detectin la presència d'aquest pesticida i, per tant, l'aigua compleix amb tots els paràmetres per al consum humà. La prohibició va començar el 12 de novembre, després que unes analítiques certifiquessin que hi havia restes d'un pesticida, el metaloclor, a la xarxa d'aigua pública. Mentre l'Ajuntament de Sils i el Departament d'Agricultura treballaven per buscar l'origen de les filtracions, el govern local va redactar el projecte d'instal·lació d'uns filtres per evitar la presència del pesticida.

