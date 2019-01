Un deute de 150.000 euros de la Generalitat deixa sense sou treballadors discapacitats de la presó de Figueres

La Conselleria de Justícia té un deute d'uns 150.000 euros amb una fundació que dona feina a disset discapacitats físics a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, que porten un mes sense cobrar, tot i que segueixen treballant perquè no se'ls pugui sancionar. Els treballadors fan serveis de neteja però la falta de pagament de la Generalitat a la fundació des del mes d'abril fa que aquesta última no tingui diners per pagar ni els sous, ni els productes desinfectants de neteja, i ha racionat l'ús de paper higiènic.

Aquest personal està contractat per la Fundació Privada Altem, entitat de referència de la Generalitat per a persones amb discapacitat a la comarca de l'Alt Empordà. El Centre Especial de Treball de la fundació ofereix serveis de neteja a empreses, particulars, comunitats de veïns, escoles, instituts, ajuntaments i qualsevol entitat que els contracti, com la Generalitat. Les brigades de neteja estan formades per oficials de neteja, amb discapacitats físiques i que cobren uns 735 euros mensuals, conjuntament amb treballadors amb discapacitat intel·lectual. Aquests últims sí que han cobrat.

Segons ha explicat el sindicat CSIF en un comunicat, la fundació explica als seus treballadors que la Generalitat no els paga des d'abril, i que el deute total arriba als 150.000 euros. Des de CSIF Girona consideren la situació "lamentable" i una "vergonya".

Fonts de Justícia han admès a l'ACN el deute, i han assegurat que aquesta mateixa setmana es pagaran parts dels diners endarrerits, sense concretar la quantitat, i s'estan resolent els tràmits administratius per poder pagar la resta el més aviat possible.

Text