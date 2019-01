Detenen els alcaldes de Verges, Celrà i nou persones més per l´ocupació de les vies del TAV

La Policia Nacional ha detingut aquest matí l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP), l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), i nou persones més -entre elles activistes d'un CDR- per un presumpte delicte de desordres públics. Les detencions estan relacionades amb l'ocupació de les vies del TAV a Girona durant l'aniversari de l'1-O.

Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutjat d'instrucció 4 de Girona té oberta una causa, sense autor conegut, per aquests fets. A més, també afegeixen que el jutge no ha ordenat cap detenció i, per tant, serien detencions policials.

L'1 d'octubre de 2018, unes 400 persones van tallar entre dos quarts de set i les nou del matí les vies del TAV a l'estació de Girona. Els Mossos d'Esquadra van bloquejar els accessos a l'estació amb la intenció d'impedir que més gent se sumés a aquella convocatòria. El tall va generar afectacions a cinc trens.

Concentració de protesta

Un centenar de persones es concentren a les portes de la comissaria de la Policia Nacional de Girona en protesta per les detencions dels alcaldes i activistes gironins. Els acompanyen els advocats Benet Salellas, Montserrat Vinyets, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la diputada cupaire Natàlia Sànchez.

En declaracions als mitjans, Madrenas ha dit que no existeix el dret de "llibertat d'expressió", i que considera que aixo no és "un estat de dret". L'alcaldessa ha afegit que demanarà "responsabilitats per la situació, i hauran de ser capaços de donar unes explicacions". Madrenas ho ha atribuït a motius "polítics".

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez assegura que les detencions busquen "reprimir per pensar, participar i col·laborar en un procés polític, que és el procés independentista". "Aquesta macrocausa contra el dret a l'autodeterminació, que tindrà el màxim exponent amb el judici als presos, té tota una estructura que toca a activistes que exerceixen els seus drets fonamentals", assegura Sànchez.

Lluc Huguet, un dels activistes detingut

Un dels activistes detinguts per la Policia Nacional es tractaria de Lluc Huguet, qui va ser investigat per les pintades a la subdelegació del govern espanyol a Girona.

Huguet va ser detingut a l'Escala i posteriorment posat en llibertat en relació a un fets que es remunten a finals de març de 2018. Diverses desenes de persones convocades pel Col·lectiu La Forja de Girona van pintar de groc la façana de la Subdelegació del Govern, van arrencar la bandera espanyola que onejava al màstil de l'edifici.

Manifestació del CDR

Els CDR han convocat una manifestació unitària a les vuit del vespre davant de la subdelegació del Govern espanyol a Girona.