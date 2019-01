L'Obra Social "la Caixa" inverteix 293.450 euros en 13 projectes socials a Girona

L'Obra Social "la Caixa" va invertir 293.450 euros en tretze projectes socials a les comarques de Girona el 2018, amb el propòsit de millorar les condicions de vida de les persones en situació o en risc de vulnerabilitat.

Aquests ajuts van beneficiar 2.668 persones de manera directa a través de sis convocatòries del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials, que cada any convoca l'Obra Social "la Caixa". Es tracta de projectes per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia; per a la lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social; per a habitatges d'inclusió social; per a la inserció sociolaboral; en favor de la interculturalitat; i per a l'acció social en l'àmbit rural.



Implicació de voluntariat

Els ajuts oferts per les diferents convocatòries del 2018 han beneficiat persones amb discapacitat, en procés d'envelliment, en situació de dependència o malaltia; persones en situació o en risc d'exclusió social, amb especial atenció a menors i les seves famílies; persones immigrades o en contexts vulnerables de diversitat cultural, amb l'objectiu de fomentar la cohesió social. Aquest any, s'han contractat 4.397 professionals específicament per al desenvolupament dels projectes, en què també s'hi ha implicat 12.291 voluntaris.

En el conjunt de l'Estat, la inversió va assolir els 18,5 milions d'euros repartits, en 786 projectes i més de 263.000 beneficiaris. Segons l'Obra Social "la Caixa", així renova el seu compromís social amb els col·lectius de població més vulnerables i retorna a la societat una part important dels beneficis que genera l'activitat financera.

El president de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé, ha destacat la inclusió social i la igualtat d'oportunitats com els dos eixos principals dels projectes impulsats. «El progrés i el benestar social només són possibles si treballem amb una idea clara d'igualtat social», va manifestar el president.