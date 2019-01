La policia de Girona rep un premi en Mediació

La consellera de Justícia lliurarà dilluns 21 de gener els premis ADR (alternative dispute resolution o resolució alternativa de conflictes) i Mediació als millors treballs de recerca, iniciatives i pràctiques impulsats per ens, institucions i organismes públics o privats en aquest àmbit. Entre els premiats, hi ha l'experiència «Facilitadors 3.0», impulsada per la policia municipal de Girona per a la detecció dels conflictes en l'àmbit de les escoles i els instituts com a millor pràctica en mediació. Una proposta que va néixer amb l'objectiu de detectar millor el ciberassetjament entre joves.