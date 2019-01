Vuit curses simultànies el 10 de febrer per sumar esforços contra el càncer

La Fundació Oncolliga Girona se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer, que és el 4 de febrer, amb l'organització de diverses activitats solidàries. La més destacada serà la Run4Cancer, una cursa solidària d'àmbit provincial que tindrà lloc el 10 de febrer i que enguany arriba a la cinquena edició amb el repte de reunir 4.000 participants entre les vuit seus on se celebra: Figueres, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Olot, Salt, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar. L'any passat va recaptar prop de 12.200 euros, que es van destinar a finançar els serveis que l'Oncolliga ofereix als malalts de càncer de girona i a les seves famílies.

L'organització d'aquesta cursa va a càrrec de la delegació d'Oncolliga a cada població, amb el suport i col·laboració d'altres entitats del municipi, i des de la primera edició el nombre de participants no ha parat de créixer. Sota el lema «Mou-te pel càncer», enguany s'ha posat en marxa una campanya de vídeos promocionals en la qual han pres part diversos esportistes d'èlit de les comarques gironines, com el capità del Girona FC, Àlex Granell, l'atleta olímpica Esther Guerrero, les jugadores de l'UniGirona Núria Martínez i Aina Martín o les campiones del CPA Olot, i entitats locals.

El Run4Cancer consta de dues modalitats: un circuit de 10 km pensat per a corredors habituals, i un altre de 5 km pensat per a tots els públics i ideal per fer en família. Els recorreguts són circulars i transcorren pels nuclis dels municipis i el seu entorn.

La sortida serà puntualment a les 10 del matí a totes les seus de la cursa i hi haurà la possibilitat d'inscriure-s'hi el mateix dia des d'una hora abans de la sortida. La plataforma online per inscriure's de manera anticipada estarà habilitada a la web www.oncolligagirona.cat fins al 6 de febrer a les 2.



Altres activitats

El Run4Cancer posarà el punt i final a les activitats organitzades per l'Oncolliga amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Els dies 1 i 2 de febrer, voluntaris de l'Oncolliga tornaran a participar, un any més, a la campanya «Posem-li pebrots al càncer» impulsada per la Federació d'Entitats contra el Càncer de Catalunya i els supermercats Condis. La campanya, que es desenvoluparà en 22 establiments de la cadena a les comarques gironines, consisteix en vendre bosses de pebrots a un preu simbòlic d'un euro i mig per difondre la tasca d'acompanyament que fan les entitats vinculades a la FECEC i també aconseguir fons per continuar desenvolupant els programes d'atenció i ajuda als malalts i als seus familiars.

El mateix dia 4 de febrer, tindrà lloc la conferència «Els set pilars anti càncer», a càrrec del doctor Josep Ramon Germà Lluch, director d'Estratègia Clínica i Resultats Oncològics de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i autor del llibre del mateix títol. La conferència se celebrarà a les 7 de la tarda a l'hotel Carlemany de Girona.