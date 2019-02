Els grups docents de renovació matemàtica de Rosa Sensat exporten el mètode a Galícia

La innovació didàctica dels grups «a+a+» de l'Associació Rosa Sensat, que el professor de la UdG Josep Callís coordina a Catalunya, s'ha implantat a Galícia. L'últim cap de setmana de gener es va celebrar una trobada de 165 docents de matemàtiques gallecs i catalans a Castrelo (Cambados, Pontevedra).

Sota la denominació TransforMate, la jornada estava promoguda pel Grup Mates e+Galícia, un col·lectiu gestat el 2018 per promoure a Galícia una consciència innovadora que contribueixi a la renovació didàctica i a afrontar l'ensenyament de les matemàtiques amb èxit.

El fòrum es va convertir en el marc idoni perquè professors gallecs i catalans posessin en comú mètodes renovadors d'ensenyament. Pel que fa als primers, hi van assistir docents de Vigo, Porto do Son, Lugo, Aldán, O Barco, Ourense o Cangas, entre altres localitats gallegues.

Aquesta no va ser només una trobada encoratjada pels mestres sinó també finançada per ells, ja que amb una quota de 25 ? podien escollir assistir a tres tallers dissabte i a tres més la matinal del diumenge 27 de gener, tots impartits per professors dels Grups (a+a+) d'Innovació Matemàtica de Catalunya. Entre d'altres, es van programar tallers de lògica, calculadora, orientació espacial, multiplicació, jocs, sistema monetari o multibases, adreçats a docents d'infantil i primària.

Satisfacció és la paraula que millor defineix el balanç d'aquestes jornades. Entre ells, el gironí Josep Callís i Franco, director del Grup de Recerca en Educació Matemàtica de la Universitat de Girona i fundador dels grups d'innovació didàctica en les matemàtiques Perímetre i (a+a); ell mateix va impartir, a l'estiu, els primers cursos de renovació matemàtica per aquest moviment. «En aquest retorn a Galícia –va dir Callis–, he comprovat com la dinàmica d'un grup nodrit de professors, que havien participat en els cursos de l'estiu, ja ha emprès un camí molt encertat en pro de la renovació pedagògica de la matemàtica».

«En cap àmbit de la vida, i en la docència també, no hi ha transformació sense crisi», va sentenciar. «El docent necessita, primer, generar dins seu una crisi particular sobre el mètode didàctic», va afegir; i «només quan això es produeix, demanda i busca les sortides per innovar i renovar l'escola».



Interès a Secundària

Per aquest motiu, Callís va encoratjar els assistents gallecs a què exportin el projecte. «Ara toca que els professors que han estat aquí traslladin la seva inquietud i la dinàmica als claustres de les escoles, per transformar-la», va considerar. El professor de la UdG també va apel·lar a una dinàmica social i al paper dels mitjans de comunicació per contribuir a la causa, «perquè és important que no es parli només de successos i de polèmiques d'un centre educatiu, sinó també de l'ànsia per canviar i generar una nova escola».

Callís es va congratular «per haver congregat un nombre de docents gallecs i catalans tan gran i amb tanta inquietud, que no he vist mai abans en les meves experiències formatives». I també per comprovar com està calant el moviment», ja que «arran dels cursos de l'estiu, ha contactat amb nosaltres un institut de Galícia per demanar-nos suport per renovar les matemàtiques a l'ESO. Sobre això, el gironí va afirmar que «és un símptoma que la fam d'innovació també és a Secundària, i nosaltres estem disposats a col·laborar-hi».