Demostren la necessitat d'una nova biblioteca a Olot amb una enquesta

Un 45% de les persones que cada dia entren a la biblioteca Marià Vayreda d'Olot ho fan per llegir. Aquest fet, segons la directora, Carme Simon, demostra la necessitat de fer la biblioteca nova prevista a la fàbrica de can Sacrest.

Segons ella, el préstec de llibres va a la baixa i tendeix a desaparèixer mentre que l'ús de la biblioteca com a espai de relació sobre la base de la cultura augmenta. Simon indica que el canvi d'hàbits fa que la nova biblioteca prevista a la fàbrica de can Sacrest sigui una urgència.

El percentatge sobre els hàbits dels usuaris de la biblioteca ha estat tret d'una enquesta feta en les últimes setmanes.

Revitalitzar la zona



Simon va afegir que un total de 119.211 persones van passar per la biblioteca el 2018. La xifra va ser feta servir pel regidor de Cultura, Josep Berga, per definir la nova biblioteca com l'espai ideal per revitalitzar la zona de la plaça del Carme.

Nucli Antic

En la mateixa compareixença, el regidor, Estanis Vayreda, va presentar les prioritats de millora del Nucli Antic d'Olot per al 2019. Han prioritzat destinar 100.000 euros a la captació i rehabilitació d'habitatges. Preveuen posar en joc 6 habitatges que són de propietat municipal. A més, volen donar continuïtat als ajuts per als artesans que s'instal·lin en locals de la zona i millorar la plaça del Conill.

Es tracta d'una de les places més conegudes d'Olot. Preveuen posar-hi un arbre voltat d'un banc rodó, la restauració i posada en servei de la font i la il·luminació de diversos elements patrimonials entre d'altres.