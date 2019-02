El Baix Empordà és el punt de partida d'un estudi sobre el potencial geotèrmic de Catalunya

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha començat al Baix Empordà una avaluació del potencial geotèrmic profund del territori, un tipus d'energia renovable i contínua que s'utilitza poc en comparció amb altres països europeus i que pot tenir usos industrials, en xarxes de calor centralitzades de barri i en la generació d'electricitat. Les campanyes d'exploració geofísica i de mostreig que ja han començat, així com la primera part dels treballs, acabaran durant la primavera.

La primera fase dels treballs s'allargarà fins al 2021 i s'emmarquen en el projecte europeu Hot-lime, Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks, en el qual l'ICGC participa juntament amb catorze serveis geològics europeus més.

Un cop s'hagi completat l'estudi del terreny empordanès, la recerca continuarà a la Selva (pel que fa a Girona), el Baix i l'Alt Camp, el Penedès, el Vallès Oriental i Occidental, la depressió central i altres àmbits locals –segons va informar ahir el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Identificació de les millors àrees

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va identificar les àrees més favorables per extreure aquest tipus d'energia a l' Atles de Geotèrmia de Catalunya, publicat el 2012.

Ara, el nou projecte permetrà identificar l'energia geotèrmica profunda disponible en les zones identificades. Per aconseguir-ho, l'ICGC elaborarà treballs de camp per a l'adquisició de dades geofísiques i models 3D basats en tècniques probabilístiques per efectuar prediccions del recurs disponible.

Un cop s'hagi acabat la primera fase del projecte, iniciada al Baix Empordà, es posarà en marxa la construcció de diversos models que –segons va indicar Territori– conduiran a l'avaluació del recurs en aquest sector. Els resultats es podran consultar al portal Geoindex, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i facilitaran la presa de decisions sobre futurs aprofitaments d'aquesta energia renovable.