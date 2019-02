Prop de 8.000 estudiants gironins de quart d´ESO es posen a prova

L'avaluació de les competències bàsiques de l'alumnat que acaba l'ESO va començar ahir i continua avui per a 7.958 alumnes gironins. A Catalunya, s'examinen 75.132 noies i nois de 1.082 centres públics, concertats i privats. El Departament d'Educació ha retardat el calendari un dia per evitar la coincidència amb la vaga que el Sindicat d'Estudiants va convocar dimarts i que als instituts gironins va tenir una baixa incidència. Val a dir que els sindicats representants dels alumnes s'oposen a aquesta avaluació. Ahir es van fer les proves corresponents a la competència científicotècnica i a la llengua estrangera, mentre que avui es faran les de català, matemàtiques i castellà. A la fotografia, una aula de l'institut Cassà de la Selva, on 117 joves fan les proves, el primer dia de l'avaluació.