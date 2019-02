Creixen els robatoris a habitatges i les violacions a la província de Girona

L'any 2018 s'ha tancat amb un increment de la criminalitat a les comarques de Girona. Una mostra és l'increment dels fets delictius en un 9,6%. El 2017 es va tancar amb 39.515 i l'any passat, en 43.289. A tot Catalunya també han pujat en un 11,6% i s'han assolit fins a 471.389 infraccions penals. Aquestes dades pertanyen al balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del 2018.

Una de les dades més rellevants de la demarcació de Girona és l'increment de les violacions. S'ha passat de 36 a 53 en un any. Les agressions sexuals amb penetració per tant, han crescut prop de la meitat (47,2%). Un dels casos que ha sortit a la llum durant el 2018 és el d'una agressió sexual que va produir-se a Palamós durant la revetlla de Sant Joan. La víctima va ser una jove de només 15 anys i va succeir en un edifici en obres quan l'agressor la va abordar, la va amenaçar i la va violar. Mentre l'agredia, va arribar un segon jove, que no va fer res per aturar-ho. Els dos menors, de 14 i 15 anys, van ser detinguts poca estona després pels Mossos. El detingut per violar la noia després dels fets va ingressar en un centre de menors i l'altre implicat va quedar en llibertat sota responsabilitat dels tutors.

Els delictes sexuals de fet, segueixen pujant en els darrers anys i una mostra és el global dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals que s'han elevat un 19%. Durant el 2018 els cossos policials han detectat 263 fets delictius. Aquí, cal recordar que a banda de les violacions hi ha els abusos sexuals. En una demarcació on durant el 2018 han anat aflorant fets com per exemple, el del monitor de Salt –en presó provisional– que suposadament abusava de menors a qui feia classes en un centre d'arts marcials. Els altres dos fets destacats de l'any passat són el del menor que abusava de dones d'edat avançada a Olot, que va quedar en llibertat. I el del jove raper, també d'Olot –ha sortit de presó provisional– que està acusat d'abusar sexualment de cinc menors a Olot.

Els robatoris a domicilis i algunes onades viscudes en municipis de la Selva, Pla de l'Estany i Gironès també han marcat l'any que acabem de deixar. Mostra d'això són les dades de robatoris amb força a habitatges. A tot la província han crescut un 18.6% i s'ha assolit la dada de 3.636 fets, quan en canvi, el 2017 es va tancar amb 3.066. Si es compara amb la mitjana catalana, s'ha de dir que el creixement a Girona ha estat superior. A tot Catalunya l'increment d'aquests fets delictius ha estat del 10,7% i la policia durant el 2018 ha tractat 25.814 casos de robatoris d'aquesta tipologia en habitatges.

El balanç del Ministeri de l'Interior també compta amb dades dels municipis de més de 30.000 habitants i a la capital de província, els robatoris amb força a domicilis també han viscut un increment destacat. A Girona ciutat s'han registrat 349 fets, el que suposa una pujada del 30,2%. La ciutat on aquest tipus de sostraccions s'han incrementat més és Figueres, aquí han crescut un 98,4%. Passant de 62 a 123 casos. La policia també ha tingut molta feia a Blanes, ja que s'ha detectat 140 robatoris amb força en habitatges, el que suposa un creixement del 77,2% respecte als 79 del 2017. Per creixement de fets delictius, Olot ha registrat un 51,7% més de robatoris a domicilis, amb 91 en total. I finalment, els deliqüents han violentat amb força fins a 218 domicilis, això representa un 13% més de fets que l'any anterior.



Més homicidis

Quant a altres tipus de fets delictius, cal dir que a la província de Girona s'han registrat 7 homicidis o assassinats, el que suposa cinc fets més que l'any anterior. I un tipus de fet que va en augmentat són els robatoris de vehicles, aquí han pujat un 11,7% passant de 528 a 590 casos. Mentre que un indicatiu que ha anat a la baixa és el tràfic de drogues. Ha caigut en un 8,5% i el 2018 s'ha tancat amb 400 casos. I l'altre delicte que també ha baixat és la temptativa d'homicidi o assassinat, de 14 casos del 2017 s'ha passat a 9 de l'any passat.