Google i Edebé aposten per tecnologia artificial i de dades a les aules

Google i l'editorial Edebé han arribat a un acord de col·laboració per implantar tecnologia artificial i de dades a classe a partir del curs 2019-2020 i així aconseguir un seguiment individualitzat de l'aprenentatge de l'alumnat.

La tecnologia brindarà al professor un assistent virtual que seguirà el progrés dels nens i nenes en els exercicis dels llibres digitals de l'editorial i així podrà adaptar-se a les necessitats que precisin en cada moment. Els continguts i materials dels llibres també estaran personalitzats segons la velocitat d'aprenentatge dels alumnes.

El director de Google for Education per al Sud d'Europa, Marc Sanz, ha afirmat en un comunicat que «amb aquesta aliança estratègica volem acompanyar els directius i docents en el procés de transformació i evolució de l'educació, sent la tecnologia un aliat clau per aconseguir-ho i per donar suport als seus projectes».

Per la seva banda, el director general del Grup Edebé, Antonio Garrido, ha considerat que «aquest acord de col·laboració ens permet advocar per la transformació digital de les escoles i donar més temps als docents per poder personalitzar l'ensenyament i aconseguir que cada estudiant assoleixi els seus reptes». Google també combinarà les seves eines digitals amb continguts educatius d'Edebé en l'ecosistema de Google for Education amb la plataforma G Suite for Education i els dispositius Chromebook.