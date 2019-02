Inicien la retirada de l'antiga línia elèctrica de Vilanna

Desmantellament de les torres elèctriques que passen per Vilanna.

El compromís entre Red Eléctrica, la Generalitat i l'Ajuntament de Bescanó de retirar la línia elèctrica antiga de 220 quilovolts (kV) que passa pel municipi després que s'activés la línia de molt alta tensió (MAT) s'ha començat a observar aquesta setmana a Vilanna, poble del terme municipal de Bescanó. Red Eléctrica assegura que els treballs de desmantellament d'aquesta línia que va de Bescanó a la subestació de la Farga de Medinyà van començar l'any passat i concretament la companyia preveu enllestir el tram de Bescanó en uns dos mesos. L'alcalde del municipi, Pere Lluís Garcia, admet que «tot i que es tractava d'una promesa de fa molt de temps, estem satisfets perquè al final s'ha complert». El principal benefici és la reducció de l'impacte visual. Segons Red Eléctrica, tots els projectes de desmantellament faran que la província de Girona tingui les mateixes torres que tenia antigament.

Garcia explica que quan es va instal·lar la subestació de la MAT a Vilanna els veïns del poble i rodalia van mostrar el seu rebuig davant una infraestructura que generava un gran impacte paisatgístic. Des d'aquell moment, han conviscut en paral·lel la línia antiga de 220 kV que va fins a Medinyà i la nova línia de doble potència de 400 kV. L'alcalde bescanoní afirma que «de Bescanó fins a Medinyà s'estenen 19 quilòmetres on hi ha 52 torres elèctriques, que són totes les que es volen desmantellar». Aquesta setmana han començat a fer-se visibles els treballs que pretenen eliminar les torres elèctriques més velles que es troben a Vilanna, que, segons Red Eléctrica, s'acabaran en uns dos mesos.



Procés llarg i complex

Fonts de Red Eléctrica asseguren que des de l'any passat, i tal com s'havia promès, s'està desmantellant la línia de 220 kV del tram entre Bescanó i la subestació de la Farga, un procés complex i llarg, ja que «no només es tracta de treure els cables i les torres, sinó que s'ha de fer una restitució paisatgística i deixar el territori tal com estava abans». Quan s'acabi de desmantellar la línia de 220 kV entre Bescanó i la Farga, el següent pas consistirà a començar a desmantellar la línia de 220 kV que va de Vic a Bescanó cap al març. Red Eléctrica assegura que al final de tot, «la MAT no haurà comportat més torres».