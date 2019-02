El Pirineu es prepara per un altre cap de setmana d´anticicló i neu a pistes

El Pirineu de Catalunya, Andorra i sud de França es prepara per a un altre cap de setmana d'anticicló i amb condicions idònies de neu a les pistes, per això s'espera novament una afluència elevada d'esquiadors com va succeir els passats dissabte i diumenge.

A l'àrea de Girona, La Molina, amb gruixos d'entre un i mig metre, té dilluns que ve la seva cita anual amb la Federació d'Hostaleries de les Comarques de Girona, amb la qual signarà un conveni de col·laboració.

Masella arriba a 120 centímetres a les seves cotes més altes i tant Vallter 2000 com Vall de Nuria parteixen de 40 centímetres per arribar als 65 i 60 respectivament.

El Pirineu de Lleida acull aquest cap de setmana a l'estació de Baqueira Beret la segona fase de la Copa d'Espanya de snowboardcross i skicross, que va tenir el seu primer capítol a Formigal i que passarà posteriorment per Sierra Nevada i Port Ainé.

El medallista olímpic Regino Hernández i el subcampió mundial Lucas Eguibar estaran presents en l'esdeveniment, encara que sense participar, ja que la seva cita és l'1 i 2 de març amb la Copa del Món.

Baqueira Beret, amb tot el domini esquiable obert, celebra a més dissabte i diumenge un ral·li fotogràfic de disfresses que inclou la possibilitat de guanyar forfets i ho fa amb gruixos a la cota màxima de 235 centímetres.

La situació és també òptima a Port Ainé i Espot, totes dues amb 100 i 120 centímetres de neu a les parts més baixes de Port Ainé, així com a Boí Taull amb 130, i Port del Comte amb 32 de 37 pistes obertes està també en un dels seus millors moments de la temporada.

A Andorra, Vallnord-Pal Arinsal disposarà de totes les seves pistes i instal·lacions operatives en aprofitar les baixes temperatures nocturnes per produir neu amb canons.

Grandvalira també manté tota la seva extensió oberta i una cota de neu que oscil·la entre 70 i 150 centímetres gràcies igualment a la neu de canó.

En aquesta estació tindrà lloc dissabte una carrera d'esquí de muntanya de 30 quilòmetres i diverses activitats que van d'un descens familiar a actuacions musicals.

La instal·lació disposa a més des del cap de setmana passat d'un nou tobogan que ofereix un descens de 555 metres de longitud i que estarà operatiu tant la temporada d'hivern com la d'estiu.

Les condicions són igualment de les millors de la campanya al sud de França amb paper destacat per Als Angles, Font-Romeu i, especialment, Piau Engaly, que presumeix de tenir tot el seu domini obert amb dos metres i mig de neu a les cotes més altes i programació d'activitats tot el cap de setmana.