El segon Sopar dels Miralls per l'Idibgi, el 22 de març

La cuinera Carme Ruscalleda, el periodista Víctor Amela o el tenor Josep Carreras, entre altres personalitats, participaran en un sopar solidari a favor de la recerca que fa l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). La segona edició de l'anomenat Sopar dels Miralls, estarà servit pel Celler de Can Roca i se celebrarà a l'Espai Mas Marroch de Vilablareix el 22 de març.

Hi participaran també personatges del món de la cultura, la política o la medicina, com l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura, el meteoròleg Tomàs Molina o representants del Girona F.C., que faran possible que gent que les admira i s'hi sent identificada puguin compartir taula amb elles en aquesta vetllada benèfica. L'escriptor Martí Gironell i la dissenyadora Mireia Vidal seran els padrins de la cita, que en la seva primera edició va reunir unes 200 persones.

La idea i organització de l'acte va a càrrec de Desig Esdeveniments amb l'Idibgi i compta, entre d'altres, amb el suport de l'hospital Josep Trueta i la Universitat de Girona. L'organització ja ha activat la reserva de taules a través del web www.elsopardelsmiralls.cat i els sopars es poden comprar de manera individual o col·lectiva, en el cas d'organitzacions, entitats o empreses que vulguin fer la reserva d'una taula sencera (8 o 10 comensals) amb un amfitrió o amfitriona concret.

En el cas que es vulgui participar a títol individual o sense complementar una taula, s'haurà de fer la petició plantejant cinc opcions d'amfitrió o amfitriona. A més, també hi ha l'opció de fer un regal a alguna persona propera convidant-la a participar en aquest esdeveniment únic. Les persones que no puguin assistir al sopar i que es vulguin sumar a la iniciativa amb la seva aportació podran participar amb el plat 0.

A més, els organitzadors de l'esdeveniment conviden la ciutadania a proposar noms propis de persones destacades que podrien afegir-se a les figures públiques que ja col·laboren amb l'acte. El preu d'una taula amb 8 comensals és de 960 euros, el d'una taula de 10 comensals és de 1.200 euros, el d'un menú individual és de 120 euros i el plat 0 representa una aportació de 60 euros.