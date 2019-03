Els sindicats alerten que falten el doble d'Agents Rurals a Girona

Els sindicats dels Agents Rurals alerten que a les comarques de Girona falten el doble dels efectius que tenen actualment. En concret, el cos encara no arriba al centenar quan la xifra "òptima" seria de 200. Aquesta és una problemàtica que també es pot traslladar a la resta de demarcacions. En total, repartits per tot el territori hi ha 480 efectius, un nombre que queda "molt lluny" del que hauria de ser, prop del miler. El portaveu del sindicat CATAC dels Agents Rurals, Héctor Mahamud, assegura que tenen la sensació de "fer pitjor la feina" que fa uns anys. "A més de no tenir prou gent ens trobem que les tasques que hem de realitzar s'han multiplicat", concreta Mahamud. Des del sindicat adverteixen que si no s'hi posa solució el cos "pot col—lapsar" en els propers anys.

Malestar entre els sindicats dels Agents Rurals. Les recents convocatòries de places a Bombers, Mossos o a mestre fa que, des del cos, reclamin a la Generalitat que se'ls tingui en compte. I és que l'última vagada que es van fer oposicions va ser el 2009. Això ha fet que en aquests deu anys el cos hagi vist com han caigut el nombre d'efectius, fins al punt d'arribar a "col·lapsar" si no entren nous agents. "Hi ha altres col·lectius que tenen més presència i més força i aconsegueixen convocatòries, i en canvi nosaltres ens veuen com la germaneta petita", denuncia el portaveu del sindicat CATAC dels Agents Rurals, Héctor Mahamud.

En concret, a Catalunya hi ha 480 Agents Rurals, una xifra molt per sota del què es considera "òptim". Segons Mahamud, la plantilla hauria de rondar el miler d'efectius per poder donar un servei de qualitat al ciutadà i al medi natural.

A més, a la falta de personal cal afegir l'increment de tasques que han de realitzar des de fa uns anys. L'augment de plagues que hi ha hagut a Catalunya els darrers temps ha fet que es multipliqués la feina del cos. "El nombre de feines que hem de fer és immens i si cada vegada som menys gent, es fa complicat", assenyala el portaveu.

Tot plegat ha portat al cos d'Agents Rurals a una situació de "vulnerabilitat" que si no s'hi posa remei acabarà amb el col·lapse primer, i en el pitjor dels casos amb "la desaparició del cos" d'aquí a una dècada. "Hem de tenir en compte que en deu anys, la meitat dels que estem ara treballant ens haurem jubilat", assenyala Mahamud.

De fet, el portaveu sindical de CATAC recorda que l'edat mitjana del cos és de 52 anys, i que si es convoquessin oposicions aquest 2019, els nous agents no sortirien formats fins el 2021. "Això són dotze anys sense cap nova incorporació. Massa temps", lamenta Mahamud.

A Girona en falten un centenar

La situació a Catalunya és extrapolable a les comarques de Girona. Actualment, a la demarcació hi ha 95 agents. Per a Mahamud la xifra necessària serien 200, i recorda que el territori a cobrir és "especialment extens".

Tot plegat ha portat als Agents Rurals a tenir la sensació d'estar fent "pitjor" la feina. Per això, demana que l'administració "es posi les piles" i faci efectiu allò que, segons Mahamud, reconeixen en les diferents reunions que tenen.

Especialització per anar armats

Des de CATAC també reclamen que la Generalitat formi una part del cos perquè vagi armat. Mahamud explica que la intenció del Govern és que tots els Agents Rurals vagin equipats amb una porra i unes manilles. Aquesta decisió es va prendre arran del crim d'Aspa en què van morir assassinats dos agents.

Els sindicats, però, no veuen clara aquesta opció ja que, recorden, el 85% de les tasques que fan són de gestió i no impliquen cap risc. "Cal tenir en compte que la majoria de feines que hem de fer tenen un risc similar al que pot tenir un mestre", concreta.

Per això, aposten perquè hi hagi una unitat especialitzada i formada per tal que assumeixin les tasques "més perilloses" i que comportin el maneig d'armes de foc si s'escau. En aquest sentit, Mahamud recorda que la formació de tots els agents del cos en seguretat seria una feina "costosa i molt llarga".