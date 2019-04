El temporal deixa onades de prop de set metres al cap de Begur

Situació marítima de molta activitat ahir a les comarques de Girona. La mala mar es va fer notar especialment a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. El vent de component est va alimentar el moviment marítim i va deixar onades de prop de set metres d'altura a la zona del cap de Begur. En aquest punt de la geografia gironina és on Ports de l'Estat hi té la seva boia. Pels volts de les 11 del matí es va donar una altura màxima d'onatge de fins a 6,56 metres d'altura.

Aquest fort onatge com és costum va atreure gent a la costa que varen voler immortalizar el moment de més moviment. En zones com Calella de Palafrugell o l'Escala, les onades eren força elevades, i més d'una persona va acabar remullada per intentar fer la foto o el vídeo que segurament després va penjar a les xarxes socials. Sovint aquestes actituds acaben amb ensurts i des de Protecció Civil s'alerta que cal respectar els tancaments i no posar-se en perill. La mar de fons de llevant, l'anomenada mar brava, també va fer-se present en altres punts del litoral. A la zona de l'Estartit es va veure alguna zona propera a la platja inundada per l'aigua i el mateix, a Blanes, on l'àrea propera als càmpings, va quedar plena d'aigua i ahir hi havia algun punt senyalitzat per aquesta presència d'aiguabarreig d'aigua i sorra.

La situació de perill per aquest fort temporal de mar va obligar a activar l'alerta Inuncat a la Costa Brava per part de Protecció Civil i cal dir, que el Meteocat també va deixar en fase de l'alerta per mala mar sobretot les comarques de l'Empordà.

Aquesta situació de temporal s'allargarà almenys fins avui al matí en aquetsa mateixa zona però, el Meteocat destaca que les onades seran superiors als 2,5 metres i la situació ja serà de maregassa i a partir del migdia, hi haurà una pausa.



Poca pluja i un Sant Jordi insegur

Per altra banda, ahir també es van donar alguns episodis de pluja. Fins a les dues de la tarda, per exemple a Girona ciutat s'havien recollit 0,5 litres i a punts més elevats, per exemple al Ripollès 1,3 litres a la zona de Setcases-Ulldeter. Unes pluges en forma de tempesta poc generoses però que van deixar un dia gris a la majoria de la província.

Quant a avui, diada de Sant Jordi. El temps estarà marcat per la inestabilitat. Segons informava ahir el Servei Meteorològic de Catalunya es preveu que de matinada i fins a l'inici del matí hi hagi precipitacions però amb tot, les més continuades al Pirineu i al Prepirineu oriental. A partir d'aleshores s'esperen ruixats de distribució irregular a les comarques de Girona i a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot a partir de migdia, quan afectaran altres punts de l'interior del territori. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i acumularan quantitats de precipitació molt baixes.