Càritas alerta que tenir feina ja no és cap garantia de sortir de l'exclusió social

Càritas Diocesana de Girona s'avança a la commemoració del Dia internacional del Treball, el dimecres 1 de maig, alertant que tenir feina ja no és cap garantia per sortir de l'exclusió social. Aquest és el missatge clau de la campanya «Defensem el treball decent», que l'entitat humanitària del Bisbat promou conjuntament amb Justícia i Pau, i que dijous inclourà una taula rodona sobre la inserció laboral de les persones vulnerables.

En relació a aquest col·lectiu socioeconòmicament desafavorit, l'any passat, 1.321 persones van rebre orientació laboral de Càritas, 362 es van formar en algun dels seus projectes, 564 van participar en programes d'intermediació i de prospecció laboral i 133 més van treballar a la seva empresa d'economia social, Ecosol –un recurs que prepara el camí cap a la incorporació al mercat laboral ordinari. Aquestes dades formaran part de la memòria d'activitats del 2018, que l'organització farà pública el 14 de maig.



Manifest amb Justícia i Pau

Càritas Diocesana i Justícia i Pau de Girona signen un manifest conjunt per a la defensa del «treball decent», en el qual afirmen que treballar «és essencial per a la vida de les persones» i exigeixen a «polítics, governants i poders econòmics uns drets que són bàsics»; «el dret a una feina digna per a totes les persones», aclareixen, perquè «el treball és expressió de la pròpia dignitat».

Les seves peticions també inclouen el reconeixement social i jurídic del treball de cura a les persones, per al que demanen «un plantejament nou de polítiques socials, de gènere i educatives» perquè les tasques de cura siguin compartides per homes i dones, i perquè hi hagi «una igualtat real d'oportunitats en el lloc de treball». El document continua reclamant «unes condicions laborals que garanteixin la integritat física i psíquica de la persona, i que garanteixin la seva protecció social»; «ni una persona morta per accident de treball», exigeix.

D'altra banda, Càritas remet a un seu informe recent que alerta d'un 60% de llars catalanes amb almenys un membre actiu sense una situació d'integració plena, segurament per «una feina que combina salaris baixos, parcialitat indesitjada i alta temporalitat».



La feina i la vulnerabilitat social

Experts participaran dijous al CaixaFòrum en la taula rodona «Inserció sociolaboral de persones vulnerables: empresa, comunitat i futur». Primer, a les 11 del matí, hi haurà una ponència d'un psicoanalista i promotor del Moviment d'entitats per a la salut mental comunitària del Baix Llobregat i la gerent d'Ecosol. El debat comptarà amb el director de Finances i recursos humans de Santiago Juandó SAU, Llorenç Galay, la tècnica de selecció i formació de Carrefour Yasmina Duch i participants dels programes laborals de Càritas Diocesana.