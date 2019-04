Els veïns de la Garrotxa i el Pla de l'Estany són els que més emigren

Quants gironins hi ha vivint a l'estranger? A 1 de gener, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), n'hi havia 27.445. Es tracta d'una xifra que ha anat a l'alça en els darrers anys i, de fet, en els últims deu, s'ha triplicat. I d'on procedeixen aquests gironins? És a dir, des de quina comarca s'han inscrit al registre de ciutadans a l'estranger? Procedeixen de totes les comarques, però una dada destacada és que la Garrotxa i el Pla de l'Estany són la segona i tercera zona de Catalunya amb més increment de població resident a l'estranger. En primer lloc hi ha el Solsonès i en quart, el Vallès Oriental.

A la Garrotxa s'han incrementat en un 11,3% els inscrits i això suposa que 163 persones de la comarca van emigrar a l'estranger. Això suposa que a 1 de gener de 2019 hi havia 1.605 persones d'aquesta zona vivint a fora. Pel que fa al Pla de l'Estany, el creixement d'emigrants és del 9,3%, la qual cosa representa 553 persones que han emigrat, 50 més que l'any anterior.



El Gironès, líder

Pel que fa a la comarca que lidera la procedència dels residents que viuen a l'estranger, aquesta és el Gironès. Una dada lògica, ja que és el punt de la província amb més població. Des d'aquí, 7.771 persones han emigrat a fora, segurament per la recerca d'una bona feina, i d'altres perquè després d'estudiar-hi s'hi han quedat a viure perquè tenien més oportunitats.

Malgrat ésser el lloc amb més persones que han decidit viure fora del país, el creixement és només del 7,7% respecte a l'any anterior, i això representa que s'han inscrit al registre 556 persones.

La segona comarca amb més residents a l'estranger és l'Alt Empordà. Des d'aquí, han marxat 6.240 persones, un 6,8% més que l'any anterior. I el nombre d'inscrits és de 397.

Cal dir que tots els gironins tenen en comú un país com a principal destí de residència, que és França. Sigui quina sigui la comarca analitzada, es pot veure que és el lloc preferit, ja sigui per la proximitat o les oportunitats que brinda el país gal.



Perfil: entre 15 i 64 anys

Quant a la franja d'edat amb més residents a l'estranger, s'ha de dir que és la de 15 a 64 anys, amb prop del 60% dels inscrits. Per exemple, dels residents a l'estranger que procedeixen del Gironès (7.771). El 60,4% tenen entre 15 i 64 anys; un 29,4% són d'entre a 0 14 anys i un 10,2% són de 65 anys i més.

Si s'analitza la situació de Catalunya, cal dir que la població resident a l'estranger ha augmentat un 4,7% i ha assolit les 316.599 persones. Això representa un increment de 14.074 persones, i segueix augmentant. Però s'està desaccelerant des del 2016, quan es registraven increments anuals per sobre del 9%. D'aquests catalans que viuen a l'estranger la majoria tria França. Tot i això, com a casos curiosos, hi ha els de la gent de l'Alt Urgell, que per la seva proximitat van fins a Andorra o el Barcelonès, on la seva majoria va a l'Argentina.



Girona, el vuitè municipi

Quant als municipis des d'on la gent més ha emmigrat, s'ha de dir que entre els 30 primers n'hi ha cinc de gironins. Al vuitè lloc hi ha la capital de província, amb 5.190 persones. I a la llista també hi ha Figueres, amb 3.064 ; Blanes, amb 1.552; Salt, amb 1.382 i Olot, amb 1.251. En el primer lloc del rànquig hi ha Barcelona, amb 147.742.