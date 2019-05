Promouen la higiene de mans entre els veïns del Ripollès

L'hospital de Campdevànol i l'atenció primària del Ripollès commemorarà dilluns el Dia Mundial de la Higiene de Mans fent-ne promoció a les escoles i al centre hospitalari. Aquesta efemèride busca conscienciar els ciutadans i professionals sanitaris de la importància d'una mesura senzilla que ajuda a prevenir les infeccions.

El lema d'aquest any és «Una atenció neta per a tot comença a les vostres mans». Així doncs, durant el dilluns el matí, a l'entrada de l'hospital hi haurà una parada amb personal del centre que repartirà díptics on s'explica com s'han de rentar correctament les mans, i a qui se les renti se li farà entrega d'un bitxo, que vol representar els bacteris que tots portem a les mans.

Durant els darrers dies els professionals de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) Ribes-Campdevànol han anat a les escoles i llars d'infants d'aquesta zona -cinc centres per tal d'explicar com és d'important tenir sempre les mans netes i com fer-ho correctament. A les escoles també s'hi ha fet un concurs de dibuix, i els dibuixos presentats quedaran exposats una setmana als CAPs de Ribes de Freser i Campdevànol.