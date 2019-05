Llagostera tindrà un segon pla de transició per a joves de 16 a 21 anys sense ESO

Llagostera acollirà, a partir del setembre i per segon any consecutiu, un Pla de Transició al Treball (PTT) d'Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. El PPT s'adreça a nois i noies d'entre 16 i 21 anys que no disposen del Graduat en Educació Secundària Obligatòria i volen formar-se en una professió.

L'Ajuntament va sol·licitar el PTT l'any passat, dintre de les accions d'inserció laboral i formació i del projecte Llagostera 3.0, que va posar-se en marxa durant el curs 2017-2018. Llavors, hi van haver 17 matriculats, el mateix nombre de places que hi ha hagut disponibles per al curs actual. Per a la propera edició, la presentació de sol·licituds es podrà fer del 13 al 24 de maig. El PTT ofereix assessorament i pla d'atenció personalitzat, orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa, iniciació en una professió de manera pràctica i un primer contacte amb el món laboral.