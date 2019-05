Fran Hervías: La brúixola tossenca de Rivera

Quan Albert Rivera necessita trobar el nord, el busca a Tossa. La seva brúixola és Fran Hervias, geògraf gironí que abans de fer el salt a la política difonia la previsió meteorològica. De mirar-se els mapes del Servei Meterològic de Catalunya va passar a recórrer quilòmetres i quilòmetres sobre plànols marcats amb fitxes taronja. Hervías, fill d'un guàrdia civil de Granada destinat a Girona, va passar de ser un becari a dissenyar el salt més important d'una formació política a Espanya des de la refundació del Partit Popular. Ara, a més, ha obtingut un escó al congrés per la província del seu pare.

Malgrat que se'l podia considerar un «cunero» -diputat que es presenta per una demarcació on no resideix-, Hervías i Ciutadans mantenen un especial contacte amb Quéntar, el poble del seu progenitor. De fet, ha estat pregoner de les festes del poble, un dels pocs on l'alcalde és de la formació taronja.

A casa seva, el polític era el seu germà, que és regidor de CiU a la seva població i amb qui l'ara diputat parla poc de política. Però Hervías va entrar en Ciudadanos fins i tot abans de ser un partit polític: va llegir a Diari de Girona que Arcadi Espada feia una conferència a Girona per presentar el projecte i allà es va presentar. Des de llavors només ha tingut hores per dedicar-se al partit.

Durant els primers anys, no van ser tot èxits. De fet, entre 2006 i 2008, Ciutadans va fer un primer intent d'implantació a tota Espanya que no va reeixir.

Hervías és un dels homes de confiança de Rivera i probablement la peça més clau i alhora la més desconeguda per impulsar l'expansió des de ben aviat.

Va entrar com a secretari d'acció política el 2009 i es va fer càrrec de l'àrea d'organització a partir de l'any 2011 perquè era l'única persona alliberada dins de Ciutadans. Amb l'expansió del partit, Rivera li encarrega que substitueixi José Manuel Villegas i que passi a ser secretari d'organització. L'any 2014 va fer el salt a la secretaria d'Organització de la formació taronja, després de cinc anys com a membre del Comitè Permanent del Comitè Executiu de Cs i coordinador en l'àmbit territorial de la Direcció de Campanya, segons el seu perfil públic de LinkedIn.

Un any després va entrar per primera vegada en el Congrés dels Diputats amb acta pròpia. Acabava l'any 2015 i aquesta experiència iniciàtica va ser curta. De poc més de mig any. Al juliol de 2016 es va acabar. Ara hi tornarà per Granada.

Mentre les càmeres, les enquestes i els experts posaven l'atenció en Pablo Iglesias, els resultats de diumenge passat ratifiquen els plans d'aquest polític gironí. El nucli català de Rivera primer es va marcar consolidar el partit a Catalunya i això no va passar fins al 2012.

A partir de llavors van crear Movimiento Ciudadano, una plataforma que va servir per captar persones més enllà de les comarques catalanes amb voluntat de canvi.

Hervías recordava ja el 2015 que, malgrat que Ciutadans va néixer a Catalunya, molt aviat es va voler convertir en un partit per a tot Espanya. Va dissenyar l'estratègia de creixement amb Juan Verde, assessor de Barack Obama, que els va fer un parell de sessions per indicar-los com es planificava la posada en marxa d'una campanya de suport ciutadà.

Amb Movimiento Ciudadano vam fer més de 200.000 quilòmetres. La brúixola marca ja un nord molt més nítid: la Moncloa.