L'atenció primària gironina promourà la higiene de mans

Les campanyes que des de fa anys lidera l' hospital Josep Trueta de Girona per promoure la higiene de mans s'estendran també a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS). Fa anys que el Trueta lidera un conjunt d'activitats per promoure la bona pràctica en aquest camp entre professionals sanitaris i pacients, que ara s'amplien a l'àmbit dels CAPs.

Per fer-ho, els professionals seguiran un curs en línia per perfeccionar les tècniques de fricció de les mans amb preparats alcohòlics abans i després del contacte directe amb els pacients, l'acció més efectiva per evitar que les mans actuïn com a vector en la transmissió d'infeccions, ja sigui contaminant les superfícies que amb posterioritat tocaran els mateixos pacients, o bé en contactar amb objectes contaminats i tocar els usuaris sense haver fet una higiene prèvia.

A més, per fomentar una bona higiene de mans s'han adquirit dos nous aparells amb llums ultraviolades, que s'utilitzen durant els tallers formatius i que revelen els racons de les mans que no han estat ben desinfectats, tot i haver fet servir la solució alcohòlica. Aquests aparells aniran itinerant entre els diferents centres de primària i així tots els professionals podran seguir aquestes sessions formatives als seus propis centres.

Coincidint amb el Dia Mundial de la Higiene de Mans, ahir a al Trueta es van organitzar una sèrie d'activitats per promoure la bona pràctica en aquest camp, tant entre els professionals com també entre els pacients ingressats i els seus familiars. Es va instal·lar una taula informativa al vestíbul i es va fer un taller itinerant a l'edifici de consultes externes, les plantes d'hospitalització i el servei d'Urgències, on a banda d'explicar les tècniques més apropiades de neteja de mans, e s va convidar els usuaris a participar en aquest taller formatiu.

Des de principi d'any al Trueta s'està utilitzant de manera rutinària una aplicació per objectiu valorar el nivell de compliment amb què els professionals assistencials fan la higiene de mans en les situacions que recomana l'Organització Mundial de la Salut.

Una altra institució que va commemorar ahir l'efemèride va ser la Fundació Salut Empordà, amb activitats a l'hospital de Figueres i l'ABS de l'Escala, amb taules informatives i tallers de rentat de mans.

També es van impulsar per primer cop dues propostes per al Servei de Pediatria: un concurs de dibuix infantil i l'entrega d'un conte. Finalment, i dirigit només als professionals de la institució, s'ha fet un concurs de cartells sobre la promoció de la higiene de mans.

A més de la celebració del Dia Mundial, el pla de formació del personal de Salut Empordà ofereix un curs en línia sobre aquesta temàtica, de 6 hores de durada.