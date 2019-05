Sant Pau de Segúries registra -3,6 ºC, la temperatura mínima més baixa dels últims vint anys al mes de maig

Sant Pau de Segúries va registrar ahir un rècord de temperatura mínima de maig amb -3,6 graus.

Es tracta de la temperatura més baixa dels últims 22 anys en aquesta estació meteorològica i la cinquena de tot Catalunya.

Aquesta estació del municipi del Ripollès està oberta des del 24 de novembre de l'any 1995 i el seu rècord de temperatura mínima absoluta fins ara era de -3,6 graus i s'havia assolit el 8 de maig de 1997. Ahir va ser un dia fred a primeres hores del matí a molts punts de la geografia gironina i també hi va haver altres rècords de mínimes en un mes de maig. Cal dir, però, que la de Sant Pau de Segúries va ser la cinquena més baixa de tot Catalunya durant el dia d'ahir. Les xifres mínimes més destacades van ser els -5 ºC de l'Aeròdrom de Das, els -4,4 ºC de Prades, els -4,2 ºC del Pont de Suert i els -3,7 ºC de Guixers-Valls.

Les gebrades i algunes glaçades van ser molt presents en punts alts de tot Catalunya. En aquest sentit, el Meteocat va anunciar que algunes estacions situades en fondalades, des del Pirineu fins al prelitoral, no havien enregistrat mai una temperatura tan baixa en un mes de maig.

L'any passat va tenir lloc un episodi de fred durant els primers dies d'aquest mes, però amb valors lleugerament més alts, i cal retrocedir fins al 2016 per trobar temperatures més baixes.

Les mínimes gironines

Pel que fa als altres municipis gironins on ahir també hi va haver rècords de temperatura mínima en un mes de maig destaca la Vall d'en Bas amb un registre de 0,5 graus. És el dotzè punt de Catalunya on ahir van tenir una mínima més baixa, i també és la temperatura més baixa en un mes de maig des del 1998. El municipi de Monells va registrar una nova mínima de rècord de 0,3 graus després que l'any passat arribés als 0,4 graus, la més baixa des del 1998, data de l'inici de la sèrie.

I finalment, al lloc 24 hi ha Banyoles. Segons assenyala el meteoròleg Enric Estragués, l'observatori Meteobanyoles va marcar a les 6.56 del matí d'ahir una xifra de 3,1 graus. Es tracta de la mínima més baixa per a un mes de maig des del 7 de maig del 1991, i la cinquena mínima més baixa per a un mes de maig des de l'any 1950.