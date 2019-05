Girona Millora de l'ocupabilitat de les dones

La seu de Pimec Girona va acollir dilluns a la tarda el segon de dos tallers pensats per millorar l'ocupabilitat i impulsar l'emprenedoria de les dones (el primer va ser el 29 d'abril), mitjançant un treball de capacitació de formació per al seu desenvolupament laboral. L'activitat es va emmarcar en la tercera edició del programa «Gira Mujeres», que es va iniciar a l'octubre, i per al 8 i 9 de juny preveu una formació intensiva adreçada a dones que tinguin una idea avançada d'emprenedoria o ja tinguin un negoci en marxa.