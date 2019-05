L'avaluació de competències a sisè de Primària comença per a 8.442 escolars gironins

L'avaluació de competències bàsiques per a l'alumnat de sisè de Primària va començar ahir per a 8.442 escolars gironins, amb els exàmens de llengua catalana i estrangera, i acabarà demà. A tot Catalunya, 82.017 nenes i nens fan les proves, que el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu organitza per onzena vegada.

Avui es posa a prova l'assoliment de la competència associada a l'àrea de coneixement del medi natural, mentre que dijous s'avaluarà les competències matemàtica i en llengua castellana.

El Departament d'Educació va destacar que la prova mesura el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'educació primària i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. A més –va afegir–, amb l'avaluació de sisè de Primària es facilita el trànsit de Primària a Secundària, perquè l'alumnat que no superi algunes àrees podrà treballar-les a l'estiu.