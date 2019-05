Cervià rectifica i aclareix les funcions dels vigilants privats

La polèmica contractació de vigilància privada per part de l'Ajuntament de Cervià de Ter viu un nou capítol. L'Ajuntament ha emès un comunicat en forma «d'esmena» on aclareix les funcions que poden fer els vigilants privats que ha contractat. I especifica només aquelles que són legals i, per tant, enlloc figura -com deia anteriorment- que poden fer rondes pels carrers, entre d'altres.

Aquesta rectificació arriba després que aquesta setmana, com va publicar Diari de Girona, l'Ajuntament informés a través d'una nota al municipi que havia decidit frenar l'activitat delictiva a través de la contractació d'un servei de vigilància privada.

Un comunicat que va fer saltar les alarmes, ja que segons el que explica el document tot apuntava que es vol substituir la falta d'efectius policials al carrer per seguretat privada. El director territorial del Departament d'Interior a Girona, Albert Ballesta, va assegurar arran del fet que havia parlat amb l'Ajuntament i els va instar a rectificar perquè s'hi especificaven funcions que no pertoquen a la seguretat privada. I s'hi deia per exemple que el «vigilant uniformat patrullarà fent rondes nocturnes pel municipi, amb un vehicle retolat», durant tot l'any.

Ara, en canvi, amb la rectificació feta per l'Ajuntament s'aclareix la funció: farà «vigilància dels equipaments municipals amb rondes aleatòries» i també, especifica que «el vigilant en cas de veure una incidència ho podrà notificar a la Policia». En canvi, en l'anterior redactat s'explicava que el vigilant privat podia retenir i identificar, unes tasques que no estan permeses per llei.