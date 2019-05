Cau una banda que robava en empreses fent butrons

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris amb força. Per robar feien butrons a les empreses i estan acusats de fer almenys nou robatoris en empreses de la província de Girona i Barcelona. A la demarcació s'ha pogut acreditar que la banda ha participat en dos robatoris en empreses de Fornells de la Selva i un a Blanes.



Segons la policia, destaca la seva alta especialització i la professionalitat, alhora de fer servir mitjans tècnics per robar vehicles d'alta gamma, amb els quels després cometien els robatoris amb força. Com a resultat de l'operació, s'han detingut quatre individus, entre els quals es troben tres coneguts butroners establerts a Madrid, que compten amb un ampli historial de robatoris amb força en l'àmbit espanyol.



Així és com actuava la banda:





Desarticulat un grup criminal juntament amb @policia dedicat a cometre robatoris en empreses de Catalunya. Els detinguts es desplaçaven de Madrid a Catalunya per realitzar els robatoris https://t.co/z7n8ETwJNe pic.twitter.com/JMbTAMIeaB — Mossos (@mossos) 14 de maig de 2019

Les primeres indagacions es van iniciar amb la investigació d'un grup criminal, establert a Madrid, implicat en diversos robatoris amb força en empreses de Catalunya. Entre elsels agents van tenir coneixement de més de nou robatoris amb força ocorreguts, fonamentalment, en empreses ubicades a Barcelona i Girona.En concret, la investagació es va iniciar el mes abril de 2018 quan els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) van tenir coneixement del robatori amb força en una. Els lladres van aconseguir, és a dir, mitjançant un làser que talla metalls.Els investigadors van poder acreditar que els lladres també estarien implicats en almenys nou robatoris més comesos en empreses de Catalunya entre abril i novembre de 2018, ja que seguien un modus operandi molt similar. Fruit de la investigació, van identificar tres dels autors materials dels robatoris i van comprovar que es tractava d'un grup de butroners itinerants, establerts a Madrid, que tenien un ampli historial de robatoris amb força.A més, els agents van observar que els integrants del grup tenien una alta especialització i professionalitat, com ho demostren els amplis coneixements en l'ús ded'oxitall per forçar les caixes fortes o inhibidors de freqüència per anul·lar les alarmes, que feien servir pels robatoris.A part, tenien també un gran coneixement de les tècniques policials, fet que motivava que prenguessinper dificultar la tasca dels investigadors. També tenien el coneixement i mitjans tècnics necessaris per a la sostracció de vehicles d'alta gamma, amb els quals es desplaçaven abans i després per cometre els robatoris.Davant d'aquests fets, la Policia va establir un dispositiu conjunt que va permetre detenir els quatre membres del grup com a presumptes autors de nou delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal, falsedat documental i diversos robatoris de vehicles. Els policies van intervenir tambéEls detinguts van passar a disposició judicial i el jutge de decretar la seva llibertat amb càrrecs, a l'espera de judici.