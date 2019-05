S'enfronta a 14 anys de presó per violar, maltractar i amenaçar la dona a Medinyà

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 14 anys de presó per violar, maltractar i amenaçar la dona. La parella es va casar el 2014 i convivia, amb la seva filla menor d'edat, a Medinyà (Gironès). Segons la fiscalia i l'acusació particular, el febrer del 2017, l'acusat va obligar la seva parella a mantenir relacions sexuals "tot i que ella li va demanar que parés".

Aleshores, la víctima no va denunciar. Sí que ho va fer l'octubre del mateix any quan, segons les acusacions, el processat la va amenaçar i la va subjectar "amb força" pel braç mentre l'empenyia recriminant-li ser "una adúltera". L'acusat nega els fets i assegura que la denunciant, que ara és exparella, s'ho va "inventar" per aconseguir regularitzar la seva situació al país i cobrar una pensió per tenir independència econòmica.