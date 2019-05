Girona és la segona província on es paga més car un robatori d'habitatge

Girona és la segona província d'Espanya on patir un robatori té un cost econòmic més alt. Això representa el que s'anomena gravetat del robatori i se situa en 2.602 euros de mitjana per als propietaris. Per sobre de Girona, només hi ha una altra província catalana, la de Barcelona, amb 2.910 euros de cost de mitjana. Cal tenir en compte que la mitjana espanyola és de 1.494 euros i, per tant, Girona la supera amb escreix, amb uns 900 euros. Les províncies que presenten robatoris de menys gravetat pel que fa al seu cost mitjà són Palència, Osca i Zamora. En aquestes zones, el sinistre no arriba als 500 euros.

Aquesta és una de les conclusions de l'estudi de les asseguradores espanyoles (Unespa) que té en compte els robatoris que han tingut lloc en habitatges assegurats. La llar és un espai que en teoria ha de ser de descans però, sovint com es pot veure en l'evolució d'aquests delictes, va a l'alça. Aquest estudi ha analitzat els robatoris que s'han produït en els prop de 9 milions d'habitatges assegurats que hi ha a Espanya.

Entre els aspectes més destacats que s'avaluen en aquest estudi hi ha l'estacionalitat, la probabilitat, la gravetat i l'impacte d'un robatori en un habitatge. L'impacte del robatori suposa posar en relació el cost del robatori i el capital assegurat. És a dir, els objectes que es tenen a casa. Un impacte que si supera el 100% representa com el que es coneix col·loquialment que t'han «netejat tota la vivenda». Analitzant el rànquing d'impacte per províncies, cal dir que Girona té una taxa del 150%, per tant, es troba per sobre de la mitjana.

Una altra variable és la probabilitat de patir un robatori. Si s'observen els municipis catalans on hi ha més possibilitats de patir aquest tipus de fet, cal destacar que Maçanet de la Selva ocupa la quarta posició. En aquest poble de la Selva hi ha un 94,49% més de possibilitats de ser vícitma d'un robatori a domicili. Vidreres se situa en novè lloc, amb el 74,02%.

En canvi, si s'analitza el cost mitjà dels robatoris en els municipis catalans, per trobar-ne un de gironí cal baixar fins a l'onzè lloc. Es tracta de Sant Pere Pescador, amb un cotx mitjà de 18.964 euros. I en catorzena posició hi ha Riells i Viabrea amb un cost de 15.154 euros. Quant a la probabilitat de patir un robatori en una vivenda assegurada en global a la província, s'ha de dir que hi ha un 15% menys de possibilitats que al conjunt de Catalunya.

Si s'observa, en canvi, l'impacte d'un robatori a la llar per municipis, es pot veure que cinc dels deu primers llocs del rànquing de municipis catalans estan ocupats per poblacions gironines. Les quatre primeres són Sant Pere Pescador, Osor, Albons i Foixà i en sisè terme hi ha Sant Climent Sescebes.

Quant a l'estacionalitat dels robatoris, cal dir que a l'estiu és quan hi ha més robatoris a tot Catalunya. Sobretot el mes d'agost. Pel que fa al dia de la setmana més escollit pels lladres, l'informe mostra que aprofiten els caps de setmana i que el dissabte és quan hi ha més incidents. En canvi, l'estudi revela que els dilluns són els dies amb menys fets.

Si es mira per zones de Catalunya, cal dir que la majoria dels robatoris tenen lloc a la província de Barcelona. A Girona ciutat, en canvi, només s'hi van produir l'1,29% d'aquests fets durant l'any 2016. Aquesta dada suposa que cada dia, cinc hores, 35 minuts i 41 segons hi va haver una sostracció en un domicili.