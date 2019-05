Busquen mig miler de voluntaris per cuidar els boscos del Pirineu durant aquest estiu

El projecte Boscos de Muntanya, creat fa dotze anys per preservar l'ecosistema forestal, busca 500 voluntaris adults per treballar durant una setmana cuidant aquest estiu els boscos del Pirineu català. El fundador i director del projecte, Andrés González, ha explicat que «Catalunya no tenia tanta superfície forestal des de feia mil anys i la preservació d'aquest ecosistema és imprescindible per al desenvolupament de la societat, sense oblidar la diversitat de fauna i flora i l'equilibri entre activitat econòmica i oci».

«Vivim envoltats de boscos, són el nostre ecosistema i els hem de cuidar. Nosaltres els necessitem a ells, no ells a nosaltres», afirma González. Col·laborant amb tots els actors del territori (tècnics, propietaris, experts, institucions i ramaders), el Projecte Boscos de Muntanya organitza estades d'una setmana en boscos per a adults de totes les edats i perfils.

«Volem transmetre a la societat que cal actuar urgentment per conservar els nostres boscos i paisatges», subratlla González, que recorda que el seu projecte treballa en el manteniment del paisatge, clau per a la prevenció d'incendis forestals, en tasques de bioenginyeria sostenible i de km 0 per fomentar l'ús de fusta local i en la tala d'arbres per millorar els boscos i l'hàbitat d'espècies en perill d'extinció, com el gall fer.

El projecte ofereix un total de 15 estades que tindran lloc entre juliol i setembre al massís de l'Orri i Ginestarre, tots dos al Pallars Sobirà, i a Espinavell (Ripollès), «i no es requereixen coneixements previs, només entusiasme i esperit de cooperació».

El programa Projecte Boscos de Muntanya per a Joves també ofereix estades formatives en boscos «per despertar i reforçar entre les noves generacions el valor de la conservació i el respecte pels boscos». Establert des de 2007 a Catalunya a partir de l'experiència de Bergwaldprojekt en diversos països europeus, ja ha reunit més de 1.900 voluntaris.