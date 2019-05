El llaç groc de Bàscara, desat al calaix

L'església de Bàscara, que durant un temps va autoritzar la col·locació d'un llaç groc al seu campanar, no tornarà a exhibir-lo si no rep una petició expressa i sense el vistiplau previ del Bisbat. Segons el rector, Florentí Luís, el poder eclesiàstic va autoritzar-ne la col·locació de forma «temporal» i per «complaure» el consistori. El batlle Narcís Saurina va negar que el llaç fos propietat de l'Ajuntament, en va criticar la retirada i va apuntar que no demanarien permís per recol·locar-lo.