La quarta edició de l'Oncoswim, una travessia solidària en aigües obertes organitzada per la Fundació Oncolliga Girona i el CN Radikal Swim, va superar ahir totes les expectatives, que va aconseguir recaptar prop de 45.000 euros, gairebé el doble que en l'edició anterior. Els diners es destinaran, per quart any consecutiu, a la investigació sobre el càncer de mama triple negatiu.