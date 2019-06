L'Ajuntament de Ripoll asfalta per trams els carrers del polígon Rocafiguera

L'Ajuntament de Ripoll va començar la setmana passada a dur a terme tasques de condicionament del carrer de la Paperera, situat al polígon Rocafiguera i que pertany al terme municipal de la capital del Ripollès.

Segons el previst, les obres s'allargaran fins a finals d'aquesta setmana. Consisteixen en la substitució de l'actual ferm de la via per paviment d'aglomerat, és a dir, asfalt. Aquesta acció respon a l'objectiu de millorar les condicions actuals del ferm de la via i garantis un estat òptim i segur de la via pública.

En els propers dies finalitzarà l'actuació municipal amb la instal·lació de la senyalització vertical i pintat de la senyalització horitzontal.