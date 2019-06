Les temperatures pràcticament estivals omplen de banyistes la Costa Brava

El bon temps d'aquest cap de setmana i la festivitat de l'Ascensió que se celebrava a la Catalunya del Nord va animar molts banyistes a donar el tret de sortida a la temporada d'estiu a les platges del litoral gironí. La majoria dels que es van voler acostar a passar el cap de setmana a les platges eren turistes locals –bàsicament provinent de l'àrea metropolitana de Barcelona– i clients de la Catalunya del Nord, que van aprofitar el pont de l'Ascensió, que se celebrava aquest passat dijous. Entre les que van registrar un bon nombre de turistes hi havia les platges de Castell o la Fosca de Palamós, però també les cales de camins de ronda, com per exemple el que porta de Torre Valentina a Platja d'Aro, on es van poder veure força turistes passejant pel municipi.

Els més beneficiats van ser els restaurants i bars d'aquestes localitats. En concret, els establiments situats arran de platja i que aprofiten la temporada d'estiu per fer caixa. Alguns aquest cap de setmana han omplert les terrasses, a l'espera que arribin els mesos de més feina -juliol i agost. El principal client de la costa gironina és el català i de la resta de l'Estat, si bé l'estranger s'incrementa especialment durant els mesos d'estiu.

Les temperatures registrades aquest cap de setmana es poden considerar gairebé estivals, ja que han estat les més altes des de l'inici del 2019.

A la costa gironina, ahir les dades màximes van oscil·lar entre els 28 i els 30 graus centígrads. Així, es van registrar 29,5ºC a Roses, 29ºC a la Bisbal d'Empordà o 28,9ºC a Cabanes, i van ser l'Alt i el Baix Empordà les comarques costaneres més afectades per aquest ambient calorós. Pel que fa a les temperatures a l'interior, també van ser elevades, sobretot a les comarques de la Garrotxa, la Selva i el Pla de l'Estany, on es va arribar als 30ºC a la Vall d'en Bas, als 29,9 a Santa Coloma de Farners o als 29ºC a Banyoles.