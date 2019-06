Premien el projecte «Apadrinar un avi» de Càritas Diocesana

El projecte de Càritas Diocesana de Girona «Apadrinar un avi» ha rebut el tercer Premi ABC Solidario, dotat amb 10.000 euros. El jurat ha destacat que el projecte «promou la participació social del jovent amb les persones grans, la majoria de les quals no compten amb suport familiar i es troben en situacions de solitud no desitjada».

La directora de Càritas, Dolors Puigdevall, va agrair el premi i va manifestar que «l'atenció a les persones grans, que sovint es troben en situacions d'invisibilització i de solitud, representa un dels eixos més importants de la nostra acció social». Puigdevall va destacar el component intergeneracional del projecte, la col·laboració de les residències i els centenars de joves que hi participen.

Els Premis ABC Solidario, que s'entreguen el 24 de juny en un acte a Madrid, estan dedicats a la protecció, l'educació i l'assistència sanitària i s'atorguen a entitats i projectes centrats en la millora de la vida d'infants i joves d'Espanya i de fora de l'estat. Els premis compten amb el patrocini de Telefónica i Santander i reparteixen un total de 100.000 euros entre les diverses categories.

Càritas Diocesana de Girona alerta que la solitud que pateix molta gent gran i la manca de suport i de recursos d'aquest col·lectiu generen situacions d'exclusió que sovint passen desapercebudes per la resta de la societat. L'entitat constata que si bé la vida s'allarga, l'estructura de les famílies canvia i apareixen noves dificultats com l'accés a l'habitatge digne o la barrera econòmica que suposa l'entrada a una residència.

Per fer front a aquestes situacions, Càritas Diocesana de Girona, amb el suport d'un nombre ingent de voluntaris, desenvolupa un grup de projectes específics que aborden l'aïllament i la solitud, però que també posen en valor i fomenten la participació de la gent gran en activitats compartides amb altres generacions.



Projecte intergeneracional

Precisament, «Apadrinar un avi», un dels projectes insígnies del programa Gent Gran de Càritas, que acaba de complir el desè aniversari, ha fet possible que 616 persones grans hagin estat apadrinades per joves estudiants d'instituts col·laboradors de tota la diòcesi durant el 2018. Un cop per setmana, cada jove es reuneix amb la persona gran apadrinada i junts comparteixen converses i passejades i realitzen activitats diverses, a domicili o a les residències que col·laboren amb el projecte.

Les trobades contribueixen a augmentar l'autoestima i el benestar de les persones grans. Els joves, en canvi, reben l'experiència i la saviesa de les persones apadrinades. En alguns casos, aquestes relacions s'allarguen i continuen un cop finalitzat el període d'apadrinament, perquè les relacions humanes que es forgen acaben transcendint els propis objectius del projecte.